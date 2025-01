Jakub Vinarcik reforça a baliza do Arouca por empréstimo da Juventus

A contratação de mais um jogador para a posição era uma necessidade já expressada pelo técnico Vasco Seabra, depois da rescisão de Thiago Rodrigues neste defeso, devendo o recém-chegado guardião, de apenas 19 anos, fazer concorrência a Nico Mantl e João Valido.



Internacional jovem pela Eslováquia, Vinarcik foi formado no FK Kocise, do mesmo país, tendo sido recrutado em 2020 para a Juventus.



No emblema de Turim, que defronta, na quarta-feira, o Benfica para a Liga dos Campeões, alinhava nos escalões de formação, pelo que o Arouca será uma oportunidade para o atleta se afirmar no futebol sénior.



O terceiro reforço de janeiro para o Arouca, depois das vindas de Dylan Nandín e Brian Mansilla, irá envergar a camisola número 30.



O Arouca, 13.º classificado da I Liga de futebol, com 19 pontos, prepara a deslocação à Madeira para defrontar o Nacional, no próximo sábado, para a 20.ª jornada.