O espanhol Jandro Orellana, que chega do FC Andorra e assinou até 2027, é o mais recente reforço do Estoril Praia, anunciou hoje o emblema da I Liga portuguesa de futebol.

O médio de 23 anos, que é internacional sub-19 por Espanha, chega a Portugal após ter representado o FC Barcelona, emblema no qual cumpriu praticamente toda a sua formação, e, seguidamente, duas épocas no FC Andorra, na II Liga espanhola.



Trata-se do terceiro reforço confirmado no plantel que será liderado pelo treinador Ian Cathro, contratado há poucos dias pelo Estoril Praia, depois de o emblema da Linha de Cascais ter demitido o seu anterior técnico, Vasco Seabra.