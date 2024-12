Treinador do Gil Vicente assume importância de "dar sequência a vitória"

“É muito importante ganhar e dar continuidade ao último triunfo. Ainda não conseguimos vencer fora, nem em dois jogos seguidos, na Liga. Temos esse desafio e vamos quer concretizá-lo. A equipa trabalhou muito e está com muita vontade de voltar a vencer”, disse o treinador dos minhotos.



O conjunto de Barcelo pôs fim, na última jornada, uma série de quatro jogos sem vencer no campeonato, e Bruno Pinheiro considerou que um novo êxito irá devolver mais confiança ao grupo.



“Se conseguirmos dar uma sequência positiva de resultados, isso vai ajudar a recuperarmos a tranquilidade com bola que já demonstramos esta época, e que ultimamente tem ficado um pouco aquém”, reconheceu.



Neste duelo com o Farense, o Gil Vicente vai reencontrar o anterior técnico Tozé Marreco, que começou a temporada em Barcelos, mas saiu antes do arranque do campeonato, assumindo depois o comando dos algarvios.



“Acho que [Tozé Marreco] não terá uma vantagem especial. Pode conhecer os jogadores, mas não sabe o 'onze' que vamos apresentar, nem a estratégica que teremos”, analisou Bruno Pinheiro.



Sobre o facto de ambas equipas precisarem de pontos para ganharem mais conforto na tabela classificativa, o treinador dos ‘galos’ não considerou que tal tragar problemas extra para a sua equipa.



“Cada uma tem o seu contexto, e vai ser um jogo difícil para as duas equipas. Espero um desafio equilibrado, com muita atitude de ambas as partes, onde temos de igualar a intensidade do adversário e dar qualidade ao nosso futebol para aumentar as probabilidades de vencer”, analisou.



Bruno Pinheiro reconheceu que vitória [3-2] da última jornada frente ao Nacional, trouxe uma semana “com mais confiança ao plantel”, mas garantiu que o empenho do grupo manteve-se igual.



“Nas outras semanas estivemos mais calados, com menos vontade de sorrir, mas esta semana foi melhor. Tivemos a mesma vontade de trabalhar, mas mais felizes”, reconheceu o treinador do Gil Vicente.



Para esta partida, e com Cauê dos Santos recuperado de lesão, a única baixa no plante gilista é o médio Yaya Sithole, que ainda está a debelar um problema físico



O Gil Vicente, 12.º classificado, com 13 pontos, joga este sábado no terreno do Farense, 17.º com nove, na partida de arranque da jornada 14 da I Liga de futebol, agendada para as 15:30.