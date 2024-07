Vitória de Guimarães derrota Rayo Vallecano na apresentação aos sócios

Depois do nulo ao intervalo, a formação vimaranense selou a vitória com golos de Jota Silva, aos 55 minutos, e de Marco Cruz, aos 68, numa partida em que o treinador Rui Borges utilizou 25 jogadores.



Encerrado o ciclo de sete jogos de pré-temporada, com cinco triunfos e dois empates, o Vitória de Guimarães começa oficialmente a temporada na quinta-feira, em Malta, perante o Floriana, em duelo da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, agendado para as 18:00 de Lisboa.



Após dois anos a jogar com um trio de defesas na retaguarda, a equipa vitoriana apresentou-se com um sistema tático ‘4x2x3x1’, que o treinador Rui Borges já utilizara em 2023/24, no Moreirense, e com dois reforços entre os titulares, o lateral esquerdo João Miguel Mendes e o ponta de lança Chucho Ramírez.



Equipados de branco na primeira parte, os minhotos aceleraram o jogo mal soou o apito inicial e quase se adiantaram ao minuto quatro, numa dupla oportunidade: Jota Silva acertou na trave de fora da área e Chucho Ramírez rematou ao lado na recarga, à meia-volta.



Apesar da entrega nas bolas divididas, o ritmo da partida caiu entre o minuto 10 e o intervalo, período em que, ainda assim, houve ocasiões para os madrilenos, num cabeceamento de Raúl de Tomás defendido por Bruno Varela, aos 21, e para os vimaranenses, num livre de Tiago Silva travado pelo guarda-redes do Rayo, Miguel Ángel Morro, aos 30.



O Vitória de Guimarães regressou dos balneários vestido de negro, com as entradas de Charles para a baliza, de Jorge Fernandes e Tomás Ribeiro para o eixo da defesa, do reforço Samu para o ‘miolo’ e dos atacantes Nélson Oliveira e Kaio César, protagonista do primeiro ataque perigoso da segunda metade, aos 53 minutos.



Rápidos a circularem a bola entre o centro do terreno e as alas, os minhotos e chegaram à vantagem num lance em que Jota Silva se enquadrou com a baliza após ressalto e atirou cruzado e rasteiro para o fundo das redes, com o pé esquerdo.



Depois de operarem 10 alterações ao intervalo, mantendo apenas Marco de las Sías, os espanhóis reagiram em tentativas de Florian Lejeune e de Jorge de Frutos, mas foram apanhados desprevenidos num ataque conduzido por Alberto na direita, a isolar o reforço vitoriano Marco Cruz para um golo de primeira, com o pé direito.



Antes do encontro com o Rayo Vallecano, 30 dos 31 jogadores que constituem o plantel vitoriano apresentaram-se aos espetadores presentes no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, tendo apenas faltado o defesa central Tounkara, integrado na seleção sub-23 do Mali, que vai disputar o torneio masculino dos Jogos Olímpicos Paris2024.







Jogo disputado no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.



Vitória de Guimarães – Rayo Vallecano, 2-0.



Ao intervalo: 0-0.







Marcadores:



1-0, Jota Silva, 55 minutos.



2-0, Marco Cruz, 68.







Equipas:



- Vitória de Guimarães: Bruno Varela, Bruno Gaspar, Borevkovic, Mikel Villanueva, João Miguel Mendes, Tomás Händel, Tiago Silva, Nuno Santos, Jota Silva, Ricardo Mangas e Chucho Ramírez.



(Jogaram ainda: Charles, Jorge Fernandes, Tomás Ribeiro, Samu, Kaio César, Nélson Oliveira, Miguel Maga, Alberto, Manu Silva, Zé Carlos, Marco Cruz, Óscar Rivas, Telmo Arcanjo e José Bica).



Treinador: Rui Borges.



- Rayo Vallecano: Miguel Ángel Morro, Marco de las Sías, Aridane Hernández, Abdul Mumin, Pep Chavarría, Pathé Ciss, Gerard Gumbau, Isi Palazón, Óscar Trejo, Álvaro García e Raúl de Tomás.



(Jogaram ainda: Dani Cárdenas, Florian Lejeune, Martín Pascoal, Luis Espino, Unai López, Óscar Valentín, Randy Nteka, Jorge de Frutos, Andrés Martín, Étienne Eto’o, Iván Balliu, Bebé, Joni Montiel e Pelayo Fernández).



Treinador: Iñigo Pérez.







Árbitro: Carlos Macedo (Associação de Futebol de Braga).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Florian Lejeune (69) e Nélson Oliveira (69).



Assistência: cerca de 13.000 espetadores.