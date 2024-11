Sporting goleia e aproxima-se da "final four" da Liga dos Campeões de futsal

Tatinho, aos 08, Alex Merlim, aos 12 e 29, Diogo Santos, aos 21 e 28, Anton Sokolov, aos 22, e Taynan, aos 36, marcaram os golos sportinguistas, com Francisco Mikus, aos 33, e Kaká, aos 36 (de grande penalidade), a apontarem os tentos de honra dos checos.



Os lisboetas isolaram-se na liderança do agrupamento, com seis pontos, e ficaram perto do apuramento, bastando um empate na derradeira ronda, contra o Sporting de Braga, que soma três, tal como o Anderlecht, com o SK Interobal Plzen já de fora, sem pontos.



Apesar de algumas tentativas com algum perigo do SK Interobal Plzen, não foi preciso o Sporting forçar muito para chegar à vantagem, com uma bela execução de Tatinho a abrir o marcador, numa recarga de primeira e de longe, com oito minutos disputados.



Allan Guilherme ficou muito perto do golo logo a seguir, mas 'picou' a bola por cima do guarda-redes, já deitado, e acertou na trave, embora os 'leões' ampliassem o resultado aos 12, por Alex Merlim, recebendo de Taynan em posição frontal e a rematar rasteiro.



Antes do descanso, Taynan ainda introduziu a bola na baliza, aos 18, com um excelente remate em vólei, mas o lance foi invalidado, devido a falta, mas a entrada de rompante do Sporting na segunda parte sentenciou desde muito cedo a partida, com dois tentos.



De bola parada, Anton Sokolov rematou de primeira e Diogo Santos encostou, aos 21, e ainda o pavilhão celebrava o terceiro golo e já os 'leões' apontavam o 4-0, através do russo, com o Sporting, pouco depois, a repetir a façanha com mais dois golos seguidos.



Diogo Santos e Alex Merlim 'bisaram' no encontro, com boas finalizações aos 28 e 29, respetivamente, e já com 6-0 no marcador, o português Francisco Mikus reduziu para o SK Interobal Plzen, com um remate cruzado a bater ainda no poste contrário, aos 33.



A partida serviu para fazer descansar Tomás Paçó e Zicky Té, de regresso após lesão, e Taynan ainda aproveitou uma recarga para apontar o sétimo golo, mas o encontro não terminou sem antes Kaká, de penálti, concluir o 7-2, após uma falta de Bernardo Paçó.







Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting -- SK Interobal Plzen, 7-2.



Ao intervalo: 2-0.



Marcadores:



1-0, Tatinho, 08 minutos.



2-0, Alex Merlim, 12.



3-0, Diogo Santos, 21.



4-0, Anton Sokolov, 22.



5-0, Diogo Santos, 28.



6-0, Alex Merlim, 29.



6-1, Francisco Mikus, 33.



7-1, Taynan, 36.



7-2, Kaká, 36.







Equipas:



- Sporting: Bernardo Paçó, João Matos, Alex Merlim, Taynan e Anton Sokolov. Jogaram ainda Wesley Reinaldo, Tatinho, Allan Guilherme, Diogo Santos, Rúben Freire e Tomás Paçó.



Treinador: Nuno Dias.



- SK Interobal Plzen: Jan Zezulka, Michal Holý, Lukas Krivanek, Tomas Vnuk e Dusan Künstner. Jogaram ainda Kaká, Francisco Mikus, Vitinho, Jaroslav Zápotocky, Adam Knobloch e Matej Maur.



Treinador: Peter Kozár.







Árbitros: Dominykas Norkus (Lituânia) e Yiangos Yiangou (Chipre).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Kaká (04) e Rúben Freire (25).



Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.