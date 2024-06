Sporting iguala meias de hóquei em patins com triunfo na receção ao FC Porto

Alessandro Verona (08), João Souto (10 e 44), Facundo Bridge (17 e 42) e Ferran Font (28) marcaram para o Sporting, enquanto Ezequiel Mena (31), Carlo Di Benedetto (34) e Hélder Nunes (49) apontaram os tentos do FC Porto, levando a eliminatória igualada para o terceiro jogo, a realizar-se na quinta-feira, às 20:00, na Dragão Arena, no Porto.



Após um cartão azul mostrado a Rafael Bessa, aos cinco minutos, Hélder Nunes não foi capaz de bater Ângelo Girão num livre direto, que antecedeu o primeiro golo da turma ‘leonina’, aos oito, num belo lance de contra-ataque concluído por Alessandro Verona.



A combinação entre três jogadores em jogadas rápidas voltou a baralhar os defesas do FC Porto pouco depois, aos 10, sendo que, desta feita, foi João Souto a surgir na cara de Xavi Malián e a atirar de primeira para o fundo das redes, aumentando a vantagem.



O Sporting ia mostrando eficácia no encontro e Ferran Font ainda desperdiçou um livre direto, em que Xavi Malián levou a melhor, mas, aos 17, o guarda-redes voltou a sofrer um golo, através de um bom disparo de Facundo Bridge, a colocar o resultado em 3-0.



Por outro lado, o FC Porto ‘esbarrava’ em Ângelo Girão e mostrava-se desinspirado nos momentos atacantes, o que se transportou para a segunda metade, pois os nortenhos ameaçaram primeiro, mas foram os ‘leões’ a marcar, desta vez por Ferran Font, aos 28.



Finalmente, os ‘azuis e brancos’ conseguiram acertar com a baliza, graças a um remate à meia volta de Ezequiel Mena, aos 31, tendo o condão de os acordar, pois, no espaço de três minutos, Carlo Di Benedetto voltou a reduzir a desvantagem e reabriu o duelo.



No entanto, o Sporting impediu que o adversário ‘embalasse’ e voltou ao controlo das incidências, sentenciando o triunfo com golos de Facundo Bridge, aos 42, e João Souto, aos 44, não obstante ainda o potente disparo do meio-campo de Hélder Nunes, aos 49.







Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting – FC Porto, 6-3.



Ao intervalo: 3-0.



Marcadores:



1-0, Alessandro Verona, 08 minutos.



2-0, João Souto, 10.



3-0, Facundo Bridge, 17.



4-0, Ferran Font, 28.



4-1, Ezequiel Mena, 31.



4-2, Carlo Di Benedetto, 34.



5-2, Facundo Bridge, 42.



6-2, João Souto, 44.



6-3, Hélder Nunes, 49.







Sob a arbitragem de Pedro Figueiredo e João Catrapona, as equipas alinharam:



- Sporting: Ângelo Girão, Facundo Bridge, Nolito, Rafael Bessa e Alessandro Verona. Jogaram ainda Matías Platero, Henrique Magalhães, João Souto e Ferran Font.



Treinador: Alejandro Domínguez.



- FC Porto: Xavi Malián, Edu Lamas, Hélder Nunes, Rafa e Gonçalo Alves. Jogaram ainda Telmo Pinto, Ezequiel Mena, Carlo Di Benedetto e Diogo Barata.



Treinador: Ricardo Ares.







Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.