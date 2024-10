Dois portugueses no pódio do Rali de Marrocos

Alexandre Pinto bateu o saudita Yasir Seaidan (MMP) por 2.54 minutos, com Hélder Rodrigues a 4.09, na terceira posição, na ligação entre Zagora e Mengoub, com 327 quilómetros cronometrados.



Nas motas, o australiano Daniel Sanders (KTM) foi considerado vencedor, depois de o espanhol Tosha Schareina (Honda) ter sido penalizado com 13 minutos.



Sem Rui Gonçalves, que desistiu no decurso da tirada, António Maio (Yamaha) terminou na 24.ª posição.



Com a penalização do espanhol, Sanders assume a liderança da prova, com 11.26 minutos de vantagem sobre o piloto da Honda. O francês Adrien van Beveren (Honda) é o terceiro, a 14.21 minutos, enquanto António Maio é o 17.º.



Nos automóveis, a vitória sorriu ao francês Sébastien Loeb, que conquistou o primeiro triunfo com o Dacia. Bateu o belga Guillaume de Mévius (Toyota) por 19 segundos. Em terceiro ficou o espanhol Carlos Sainz (Ford), a 2.46 minutos.



Na geral, o líder continua a ser o qatari Nasser Al-Attiyah (Dacia).



Esta quinta-feira disputa-se a quarta etapa e penúltima etapa, em Mengoub, com 315 quilómetros cronometrados.