Rovanperä domina segundo dia do Rali da Letónia

Rovanperä terminou o segundo dos três dias de prova com o tempo de 1:58.55,6, deixando o segundo classificado, o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), oito vezes campeão, na segunda posição, a 42,5 segundos, com o letão Martins Sesks (Ford Puma) em terceiro, a 47,2.



O finlandês, bicampeão do mundo em título, venceu seis das oito especiais do dia, chegando aos 200 triunfos em especiais no Mundial de ralis (WRC).



“É um cenário bastante agradável. Foi bom ver tantos adeptos. As especiais foram ficando cada vez com mais terra solta”, comentou Rovanperä, que chega a esta prova após ter vencido a ronda anterior, na Polónia.



Ogier, que começou o dia na terceira posição, cinco segundos atrás do local Martins Sesks, mas ao final da manhã consumou a ultrapassagem, chegando ao segundo lugar.



Apesar de ter ‘caído’ para o terceiro posto, Sesks continua a surpreender, pois esta é a primeira vez que o piloto de 24 anos compete ao volante de um carro híbrido, no segundo rali em que participa no campeonato do mundo.



“Não é mau para domingo, pois não estamos longe do Ogier”, frisou o letão.



O estónio Ott Tänak (Hyundai i20) também ultrapassou o francês Adrien Fourmaux (Ford Puma) para terminar o dia no quarto lugar, a 1.08 minutos do comandante e 8,4 segundos à frente de Fourmaux.



No domingo disputam-se as quatro especiais finais, com 64,08 quilómetros cronometrados.