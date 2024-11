"Cavs" somam 13.ª vitória na NBA

Donovan Mitchell, que marcou 11 dos seus 23 pontos nos últimos três minutos, e somou ainda 13 ressaltos e nove assistências, foi determinante para os "Cavs" chegarem a 13-0, marca que tinha sido registada pela última vez há nove anos, pelos Golden State Warriors, que só pararam, então, num recorde de 24.



Darius Garland, com 25 pontos, Jarrett Allen, com 11 pontos e 12 ressaltos, e Evan Mobley, com 14 pontos, também estiveram em destaque no conjunto de Cleveland, enquanto Jared McCain comandou os Sixers, com um recorde de carreira de 34 pontos.



Com LeBron James, os Cavaliers já tinham arrancado com 13-0 em 2009, 2010 e 2017.



Mais marcas assinaláveis



Nos outros encontros da ronda de quarta-feira, destaque ainda para os 59 pontos do grego Giannis Antetokounmpo, jogador dos Milwaukee Bucks, que ficou a cinco do seu recorde pessoal (64), conseguido a época passada.



Giannis, que somou ainda 14 ressaltos e sete assistências, acertou 21 de 34 lançamentos de campo e 16 de 17 lances livres, no triunfo caseiro dos Bucks sobre os Detroit Pistons, por 127-120, após prolongamento.



Por seu lado, o francês Victor Wembanyama tornou-se o quarto jogador mais jovem de sempre a somar 50 pontos num jogo da NBA, com 20 anos e 314 dias, ao alcançar a meia centena na vitória caseira dos San Antonio Spurs face aos Washington Wizards (139-130).



Wemby, que esteve em campo 32.28 minutos, concretizou 18 de 29 lançamentos de campo tentados, incluindo oito de 16 ‘triplos’, e seis de nove lances livres.