Duplantis falha recorde do mundo da vara

O histórico estádio olímpico de Estocolmo não foi, desta vez, talismã para o saltador sueco Armand Duplantis, que por muito pouco falhou as tentativas de passar a fasquia a 6,25 metros no salto com vara.

O momento mais aguardado do meeting de Estocolmo, da Liga Diamante, confirmou a grande superioridade de "Mondo", de 24 anos apenas, que ganhou o concurso de salto com vara a 6,00 metros, avançando logo para o que seria o seu nono recorde absoluto, desde que se apossou do máximo mundial, em 2020.



Sem derrubes até aos 6,00 metros, passando com facilidade desconcertante, Duplantis foi muito incentivado pelo seu público, dando claras indicações que o novo máximo deve estar para breve.



Assim, permanece o recorde de 6,24, fixado já este ano, em abril, na China.



O seu próximo compromisso é o Europeu de Roma (7 a 12 de junho), onde será favorito mais do que absoluto.