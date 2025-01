Lenda do basquetebol jugoslavo Drazen Dalipagic morre aos 73 anos

"O melhor marcador da história do Partizan, antigo membro da seleção jugoslava, uma lenda do basquetebol mundial e um homem de caráter único", descreveu-o o clube, em comunicado.



Em 1971, Dalipagic ingressou no Partizan, no qual se tornou o melhor marcador de sempre do clube, com 8.278 pontos, um recorde que não foi superado até hoje.



"Depois do 'Praja', passaram pelo Partizan 300 grandes jogadores e lendas do basquetebol mundial, mas ninguém chegou perto dos seus 8.278 pontos", destacou o clube da capital sérvia.



Ao serviço do Partizan, foi o melhor marcador do campeonato jugoslavo em duas ocasiões: em 1977, com uma média de 34,6 pontos por jogo, e em 1982, com 42,9 pontos. Com a seleção da Jugoslávia, disputou 243 jogos e marcou mais de 3.500 pontos.



Conhecido como 'Praja', Dalipagic deixou uma marca indelével na história da modalidade, tanto em competições internacionais, como em grandes clubes europeus, como o Real Madrid.



Nascido em Mostar, na Bósnia-Herzegovina, em 27 de novembro de 1951, Dalipagic fez parte de uma geração de ouro do basquetebol jugoslavo.



O seu jogo foi fundamental para a conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Moscovo1980, do Campeonato do Mundo de 1978 e de três Campeonatos da Europa consecutivos (1973, 1975 e 1977).



Entre 1973 e 1986, disputou 243 jogos e conquistou 12 medalhas pela seleção nacional, consolidando-se como uma das maiores figuras do basquetebol da FIBA da sua época.



Com o Partizan, venceu duas Taças Korac (1978 e 1979) e foi nomeado Jogador Europeu do Ano em três temporadas (1977, 1978 e 1980). Brilhou ainda noutras equipas europeias, como o Real Madrid, Veneza, Udinese, Verona e Estrela Vermelha, no qual terminou a carreira em 1991.



Dalipagic foi nomeado MVP do Eurobasket de 1977 e do Mundial de 1978, anos em que foi também declarado o Melhor Jogador de Basquetebol da Europa.



Foi também um dos poucos jogadores europeus da sua época convidados a jogar na Liga norte-americana de basquetebol (NBA), mas recusou a oportunidade devido às regras em vigor na altura, que o impediriam de competir pela seleção da Jugoslávia.



Em 2004, foi introduzido no ‘Hall of Fame’ do Basquetebol Naismith Memorial, tornando-se o quinto europeu a receber esta honra, e, em 2007, entrou para o Hall of Fame’ da FIBA.



Foi também reconhecido como um dos 50 jogadores mais influentes da FIBA e da Euroliga.



Após se retirar, Dalipagic trabalhou como treinador e gestor desportivo, contribuindo para o desenvolvimento do basquetebol na Sérvia, na Itália e na Macedónia do Norte.