Mundial de andebol. Brasil surpreende Suécia e segue com Portugal para os `quartos`

A seleção brasileira continua a surpreender e esta sexta-feira venceu a Suécia por 27-24, em jogo do Grupo III do Mundial de andebol, disputado em Oslo, assegurando com Portugal o apuramento inédito para os quartos de final.

Já depois do feito português, foi a vez de também os brasileiros assegurarem a inédita presença nos quartos de final de um Campeonato do Mundo, ao baterem os nórdicos, num encontro em que estiveram praticamente o jogo todo na frente.



Apesar de poder ser igualada na última jornada por Noruega, que ainda terá de ultrassar hoje o Chile, e Suécia, a equipa 'canarinha' tem vantagem no confronto direto com os dois conjuntos europeus, pelo que tem assegurado pelo menos o segundo lugar, indo lutar com Portugal pela vitória no agrupamento.



A tarefa brasileira não será, contudo, fácil, uma vez que a seleção lusa vai medir forças com o Chile, que ainda não venceu nesta segunda fase da prova, enquanto o Brasil defronta a Espanha na derradeira ronda. Ambos o jogos realizam-se no domingo.



Depois de hoje ter feito também história, ao assegurar o inédito apuramento para uns quartos de final de um Mundial e também o primeiro triunfo de sempre frente à Espanha, depois de sete derrotas em outros tantos encontros, Portugal tem agora como objetivo segurar o primeiro lugar do grupo, que lhe permitirá defrontar a Alemanha nos quartos de final, 'fugindo' à Dinamarca, campeã em título e a grande potência da modalidde nos últimos grandes torneios.