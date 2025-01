Narváez vence Tour Down Under

Oliveira chegou ao fim dos 90 quilómetros em Adelaide com o mesmo tempo do vencedor da derradeira tirada, o australiano Sam Welsford, que venceu ao sprint em 1:53.14 horas, à frente do francês Bryan Coquard (Cofidis), segundo, e do alemão Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), terceiro.Jhonatan Narváez, que foi 31.º, acabou por triunfar na 25.ª edição da prova, em 19:19.16 horas, deixando o espanhol Javier Romo (Movitar) em segundo, a nove segundos, e o australiano Finn Fisher-Black (BORA-hansgrohe) em terceiro, a 12 segundos.Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) foi o melhor português, terminando em 15.º da geral, a 1.06 minutos do equatoriano, enquanto Rui Oliveira foi 98.º, a 22.29 minutos.

(Com Lusa)