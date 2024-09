Paulo Bernardo candidato à presidência da Federação de Atletismo

A Assembleia Geral (AG) da FPA marcou para 12 de outubro a reunião magna eleitoral, que vai eleger o sucessor do presidente Jorge Vieira, estipulando o próximo dia 28 de setembro como data limite para a aceitação de candidaturas.



Paulo Bernardo lidera um elenco com Diogo Antunes, Fernando Fernandes, Hugo Pacheco, Lara Almeida Leal e Policarpo Gouveia como vice-presidentes, Joaquim Machado como cabeça de lista à MAG, assim como Andreia Martins, Artur Flamínio, Maria de Magalhães e Nuno Tavares nos conselhos de arbitragem, disciplina, justiça e fiscal, respetivamente.



Além de Paulo Bernardo, já anunciaram candidaturas à liderança do organismo para o quadriénio 2025-2028 o também vice-presidente federativo Fernando Tavares e o antigo atleta Domingos Castro.



Um dos três vai suceder a Jorge Vieira, que cumpre no atual ciclo olímpico o seu terceiro e último mandato, após ter derrotado por duas vezes António de Carvalho Nobre, em 2016 e em 2020, e Leonel Carvalho, em 2012, quando sucedeu a Fernando Mota, que presidiu à direção da FPA durante 20 anos.