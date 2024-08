Pedro Monteiro deixa comando técnico da equipa de basquetebol do Sporting

Em duas temporadas na liderança da equipa, Pedro Nuno Monteiro conquistou uma Taça de Portugal e uma Supertaça, mas os responsáveis `leoninos` decidiram avançar com uma reestruturação no basquetebol e chegaram a acordo para a saída do técnico.

Pedro Nuno Monteiro chegou ao Sporting em 2022/23, sucedendo a Luís Magalhães, que comandado o regresso do clube à modalidade, tendo, logo na sua primeira temporada, erguido a Supertaça e a Taça de Portugal.

Pedro Nuno Monteiro teve uma longa carreira como basquetebolista, a maior parte da qual feita em Portugal, mas com passagens por Espanha e pela Bélgica, cujo o ponto mais alto terá sido na época 2003/04, quando fez parte da equipa do FC Porto que conquistou o Campeonato Nacional, a Taça de Portugal e a Taça da Liga.