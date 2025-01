Portugal com 23 pré-convocados para últimos jogos rumo ao Eurobasket2025

O técnico repete os 'eleitos' dos últimos jogos, mantendo Neemias Queta, dos Boston Celtics, que não poderá alinhar nestes jogos por disputar a Liga norte-americana de basquetebol (NBA), tal como acontece com Rúben Prey, St. John´s Red Storm, das competições universitárias norte-americanas.



A formação das ‘quinas’, que procura a terceira presença em fases finais, depois de 2007 e 2011, ocupa o terceiro lugar do Grupo A de qualificação, com seis pontos, a um da Eslovénia, de Luka Doncic, dos Dallas Mavericks, e de Israel, enquanto a Ucrânia segue no quarto posto, com quatro.



Os três primeiros classificados qualificam-se para a fase final, a disputar em Chipre, Finlândia, Polónia e Letónia, de 27 de agosto a 14 de setembro, bastando a Portugal vencer um dos dois últimos jogos, ou esperar que a Ucrânia não ganhe qualquer encontro.



Portugal chegou a esta fase de qualificação ao vencer o Grupo F da segunda ronda de pré-qualificação, com 11 pontos, os mesmos da Bulgária, segunda, oito da Roménia, terceira, e seis do Chipre, quarto e último.



- Lista dos 23 pré-convocados:



Bases: Diogo Gameiro (Benfica), Diogo Ventura (Sporting), Diogo Brito (Ourense, Esp), Anthony da Silva (Évreux, Fra), Francisco Amarante (Alimerka Oviedo, Esp), Litos Cardoso (Oliveirense), Pedro Bastos (Vitória de Guimarães), José Barbosa (Benfica), Sérgio Silva (Sporting) e Rafael Lisboa (Ourense, Esp).



Extremos: André Cruz (Sporting), Miguel Queiroz (FC Porto), Nuno Sá (Galomar), Rúben Prey (University St. John’s, EUA), Travante Williams (Oradea, Rom). Vladyslav Voytso (Cantabria, Esp), Diogo Araújo (Oliveirense)



Postes: Neemias Queta (Boston Celtics, EUA), Cândido Sá (Cáceres, Esp), Daniel Relvão (Benfica), Gonçalo Delgado (FC Porto), Ricardo Monteiro (Vitória de Guimarães) e Sasa Borovnjak (Antibes Sharks, Fra).