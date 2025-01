Ricardo Antunes é o novo diretor técnico nacional de natação

Ricardo Antunes sucede a Alberto Silva (Albertinho), que terminou contrato com a FPN em dezembro último, após três anos e meio de ligação à estrutura técnica da federação.



O novo diretor-técnico, contratado para o ciclo olímpico até Los Angeles2028, desempenhou as funções de treinador-adjunto no Sporting de Braga, de 2001 até 2003, e foi treinador da Sociedade Columbófila Cantanhedense (ASSSCC), de 2003 até 2020.



A direção da FPN revelou que vai apresentar nos "próximos dias" os diretores técnicos nacionais das disciplinas que integram a federação para o período entre 2025 e 2028.