Tadej Pogacar conquista Grande Prémio de Montreal e chega às 22 vitórias em 2024

O esloveno, que venceu este ano a Volta a Itália e a Volta a França com autoridade, somou a 85.ª vitória profissional da carreira nos 209,1 quilómetros com partida e chegada em Montreal, com um triunfo a solo selado com um tempo de 5:28.15 horas.



Pogacar, que voltou à competição quinta-feira com um sétimo lugar no Grande Prémio de Quebec, depois de vencer o Tour, bateu o espanhol Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), segundo a 24 segundos, e o francês Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep), primeiro do pelotão, em terceiro, a 40.



Aos 25 anos, continuou a aumentar a própria lenda e venceu a corrida pela segunda vez, depois de ter já erguido aqui os braços em 2022, ao lançar um ataque decisivo a 23 quilómetros da meta.



Seis etapas, a montanha e a geral no Giro, seis etapas e a geral no Tour mostram a temporada histórica de ‘Pogi’, a que se juntam ainda triunfos como este e o da Strade Bianche, no ‘Monumento’ Liège-Bastogne-Liège, e na Volta à Catalunha – só não venceu no Quebec (sétimo) e na Milão-Sanremo (terceiro).



O único português que alinhou à partida, Ruben Guerreiro (Movistar), foi 33.º classificado, a 2.20 minutos do vencedor, depois do 15.º lugar no Grande Prémio de Quebec.