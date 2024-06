Tour. Quatro "galos" para um poleiro

A estreia do português João Almeida, também ele um sério candidato ao top 10 final, na maior prova velocipédica mundial ficou ofuscada por aquilo que todos os fãs do ciclismo desejavam: um tira-teimas sobre quem é, efetivamente, o melhor corredor em provas por etapas do pelotão.Se "Rogla" saiu apenas com escoriações daquela terrível queda de 4 de abril e até ganhou o Critério do Dauphiné no regresso à competição, o bicampeão em título da "Grande Boucle" e o belga da Soudal Quick-Step ficaram bastante mal tratados: o dinamarquês sofreu fraturas de clavícula e costelas, uma contusão pulmonar e um pneumotórax, enquanto Evenepoel fraturou a clavícula e a omoplata direitas.A participação de Vingegaard foi uma incógnita até à semana passada, como o é agora o seu estado de forma, com os responsáveis da Visma-Lease a Bike, muito desfalcada nesta edição, sobretudo após a "baixa" de Sepp Kuss, a multiplicarem-se em declarações sobre o facto de o homem que vulgarizou Pogacar na passada Volta a França não estar a 100%.





"Bluff" ou verdade? Não demorará muito para perceber, uma vez que a 111.ª edição da "Grande Boucle" tem o início mais duro da história, com a subida ao "colosso" Galibier logo na quarta etapa. Espera-se, por isso, que "Pogi", o "vice" das passadas duas edições e o campeão das duas anteriores (2020 e 2021), aplique a fórmula usada no Tour2023 pela formação neerlandesa, que tentou beneficiar da sua falta de ritmo competitivo – também regressava de uma queda – desgastando-o desde o primeiro momento.



Nem é tanto pelos azares dos seus grandes adversários que o esloveno de 25 anos parte na "pole position" para vestir a amarela final em Nice, em 21 de julho, mas sim pelo domínio absolutamente arrasador que demonstrou rumo ao triunfo no Giro2024 – além da geral, em que deixou o segundo, o colombiano Daniel Martínez, a quase 10 minutos, venceu a classificação da montanha e seis etapas, chegando em algumas delas a adotar um ritmo de treino tal era a sua supremacia em relação aos demais.



Com uma super equipa a escudá-lo, na qual pontifica João Almeida, o terceiro classificado da passada edição, o britânico Adam Yates, e o espanhol Juan Ayuso, Pogacar parece lançado para uma "dobradinha" que só sete ciclistas na história alcançaram, o último dos quais Marco Pantani em 1998.



Talvez até seja Roglic, apoiado por uma BORA-hansgrohe de gala, que inclui o australiano Jai Hindley (vencedor do Giro2022) e o russo Aleksandr Vlasov, o grande candidato a fazer frente ao seu compatriota, embora o ciclista de 34 anos seja um crónico azarado na grande Volta francesa, que perdeu com estrondo para o mais jovem esloveno no penúltimo dia em 2020.



O poderio de UAE Emirates e BORA-hansgrohe só encontra paralelo numa INEOS com Egan Bernal e Geraint Thomas, campeões em 2019 e 2018, respetivamente, Carlos Rodríguez e Thomas Pidcock, mas nenhum dos nomes individuais da formação britânica está no patamar dos outros quatro candidatos.



Quinto na passada edição, o espanhol Rodríguez será a principal aposta da sua equipa, que surpreendentemente escolheu Bernal como co-líder, depois de o colombiano ter dado mostras esta época de estar de volta ao seu melhor, após o terrível acidente que sofreu no início de 2022 (colidiu com um autocarro).



Se Thomas, terceiro no Giro2024, estará preparado para trabalhar, o mesmo não se poderá dizer de Pidcock, com a luta de egos a poder condicionar o desempenho da INEOS.



À espreita de uma oportunidade



Longe destas super equipas está a Soudal Quick-Step, com Mikel Landa a ser pouco para levar Evepenoel à vitória final. O belga é, na realidade, o menos favorito entre os favoritos, devido à sua inconstância em grandes Voltas e falhanços na alta montanha, aliadas ao facto de só agora se estrear no Tour.



Numa edição em que a inédita reunião dos "big 6" do ciclismo mundial numa grande Volta – também estão os espetaculares Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) e Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) – e a tentativa de Mark Cavendish de chegar ao 35.º triunfo em etapas e desempatar com Eddy Merckx como mais vitorioso de sempre também criam grande expectativa, nomes como os de Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), terceiro em 2021, Simon Yates (Jayco AlUla), quarto no ano passado, ou David Gaudu (Groupama-FDJ) pouco deverão ter a dizer na luta pela geral.



A 111.ª Volta a França arranca no sábado, em Florença, e termina em 21 de julho, em Nice, contando com três portugueses no pelotão: além de João Almeida, terceiro classificado no Giro2023, estarão também os experientes Rui Costa (EF Education-EasyPost), vencedor já de três etapas e recém-coroado campeão nacional de fundo, e Nelson Oliveira (Movistar), que vai iniciar a sua 20.ª grande Volta.