Vuelta: A parceria entre Almeida e Yates funciona à base do respeito e da honestidade

"Se temos o pequeno problema de saber quem vai ganhar, não vejo problema nenhum. Temos de focar-nos nos outros candidatos, fazer a nossa própria corrida e tirar partido disso", reagiu o português ao ser questionado sobre a liderança repartida da equipa para esta Vuelta.



A parceria entre os dois tem dado bons 'frutos', como se viu na Volta à Suíça -- Yates ganhou e foi secundado pelo luso -, mas também na Volta a França, com Almeida a dizer que o sucesso se deve ao facto de haver "respeito e comunicação" e de ambos quererem fazer "o melhor pela equipa". "Ganhar eu ou ele, para mim é igual", garantiu.



Ao seu lado, Adam Yates também não poupou elogios, recordando que o duo trabalhou "muito bem na Suíça e até no Tour, embora com funções diferentes", uma vez que 'escudaram' o esloveno Tadej Pogacar.



"Mostrámos que pode funcionar. Na Vuelta, é um pouco diferente, o nível é melhor", ressalvou.



Segundo o britânico, apesar de ambos terem "estilos diferentes" -- "Eu gosto de atacar cedo enquanto o João gosta de seguir ao seu ritmo" -, acabam por completar-se.



"Antes não tínhamos corrido muitas vezes juntos, mas este ano sim. Na Suíça, correu muito bem, com primeiro e segundo (lugares na geral). Somos bastante honestos um com o outro e isso é o mais importante", confidenciou.



Quanto às expectativas para esta Vuelta, que começa no sábado com um contrarrelógio entre Lisboa e Oeiras, e termina em 08 de setembro, em Madrid, preferiu não fixar um objetivo: "Não há um lugar concreto a que possamos aspirar, queremos fazer o nosso melhor e o resultado será o que for. Não é fácil vindo do Tour".



Yates lembrou que passaram apenas quatro semanas desde o final da Volta a França e "não houve muito tempo" para apurar a forma.



"Vamos ver. Obviamente, estamos os dois em boa forma, se um de nós puder estar lá em cima e lutar pela vitória, será fantástico", concedeu.



Interrogado sobre se quer lutar pelo pódio, o ciclista de 32 anos, que foi terceiro no Tour2023, disse que vai depender "das pernas, dos competidores".



"Há muitos aí que têm melhor preparação do que nós. Vindo do Tour, não tem sido fácil. Depende mais dos competidores: sabemos quão bem estamos, resta saber os outros", pontuou.



Reconhecendo que talvez fosse mais fácil para a UAE Emirates ganhar se Tadej Pogacar, o campeão de Giro e Tour, estivesse presente, Yates assumiu que ele e Almeida começam com "um bocadinho de pressão" por poderem repetir o feito da Jumbo-Visma, que no ano passado ganhou as três 'grandes', e destacou ainda a qualidade do 'oito' da UAE Emirates para esta Vuelta, discordando que seja um problema ter uma equipa recheada de 'estrelas'.



"Quanto melhores corredores tiveres na equipa, melhor qualidade esta tem e mais fácil é para todos. Temos outros ciclistas em boa condição. Penso que podemos usar isso para nosso proveito", defendeu.