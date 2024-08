Vuelta: Roglic ganha tempo a todos, O'Connor 'treme' mas ainda não cai



León, Espanha, 30 ago 2024 (Lusa) - O australiano Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) segue mais um dia com a camisola vermelha na Volta a Espanha em bicicleta, numa jornada em que o esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA hansgrohe) ganhou tempo a todos os rivais.



A exemplo dos dias anteriores, a 13.ª etapa da Vuelta teve um 'filme' com dois focos – um, o da vitória, com o canadiano Michael Woods (Israel Premier Tech) a ser o melhor dos homens em fuga, e outro, o da vitória final, com Roglic muito forte na subida do Puerto de Ancares, a conseguir ganhar tempo aos outros favoritos.



Os 176 quilómetros da etapa começada em Lugo terminaram na difícil escalada de Ancares, longa e com rampas que chegavam aos 15%, ou seja terreno propício para os bons trepadores.



Um dos melhores, entre os homens que estavam na fuga, era Woods, que triunfou em 4:19.51 horas, com o suíço Mauro Schmid (Jayco Alula) a 45 segundos e o espanhol Marc Soler (UAE Emirates) a 1.11 minutos.



Woods, de 37 anos, vence pela terceira vez uma etapa da Vuelta, espelhando nos quilómetros finais os seus dotes de trepador experiente.



Sempre ao ataque desde que João Almeida desistiu, a UAE volta a ter um dia para esquecer: Soler, que integrou quatro das últimas cinco fugas, volta a não conseguir ganhar, e o britânico Adam Yates, o melhor homem da equipa na geral, cai duas posições, para 10.º.



Depois da chegada dos fugitivos, um a um, vergados pela dificuldade da subida, Roglic cortou em 16.º, a 10.54 de Woods, enquanto O'Connor só foi 33.º, a 12.49.



O ciclista australiano sentiu que vai mesmo ter de ceder a camisola vermelha, na próxima semana, e poderá ficar apertado na luta pelo pódio, já que também cedeu cerca de um minuto para o espanhol Enric Mas (Movistar) e para o equatoriano Richard Carapaz (EF Education - EasyPost).



Na geral, O´Connor tem agora vantagem de 1.21 para Roglic, com Mas a 3.01 e Carapaz a 3.13.



O português Nelson Oliveira, colega de equipa de Mas, foi hoje 91.º, a 25.32 de Woods. Cai cinco lugares na classificação geral, para 75.º, a 1:35.53 horas.



No sábado, corre-se mais uma etapa de média montanha, entre Villafranca del Bierzo e Villablino, de 200,5 quilómetros. O trajeto tem passagens pelo Cerrado (terceira categoria) e Leitariegos (primeira).