Defesa Zeno Debast ausente do treino do Sporting

O defesa-central belga Zeno Debast falhou hoje o treino do Sporting, tendo ficado entregue à Unidade de Performance dos leões, após ter saído com queixas do encontro contra o Bolonha (1-1), para a Liga dos Campeões de futebol.

Debast foi titular no meio-campo ‘leonino’ na quarta-feira, em Alvalade, na oitava e última jornada da fase de liga da ‘Champions’, mas acabou por ser rendido por João Simões, quando decorria o minuto 50.



Na Academia, em Alcochete, os titulares contra os transalpinos fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes estiveram às ordens do treinador Rui Borges, segundo a informação disponibilizada pelo clube lisboeta na Internet.



Além do belga, o técnico 'leonino' não tem à disposição os lesionados Eduardo Quaresma, Nuno Santos, Morita, Pedro Gonçalves e Viktor Gyökeres.



Assegurado o apuramento para os play-off de acesso aos oitavos de final da ‘Champions’, fase em que vai defrontar os italianos da Atalanta ou os alemães do Borussia Dortmund, o campeão e líder da I Liga portuguesa prepara a receção ao Farense, no domingo, a partir das 18:00.



Os ‘leões’ voltam a treinar na sexta-feira, na Academia, à porta fechada.