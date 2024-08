Fábio Vieira integra preparação do FC Porto a dois dias do clássico com Sporting

Oficializado na quarta-feira como terceiro reforço dos 'dragões' na janela de transferências de verão, após os avançados Samu Omorodion (ex-Atlético de Madrid) e Deniz Gül (ex-Hammarby), o médio internacional sub-21 português foi novidade na sessão matinal conduzida pelo treinador Vítor Bruno no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.



O defesa central espanhol Iván Marcano, que fez trabalho de ginásio e tratamento, e o lateral esquerdo nigeriano Zaidu, com treino condicionado, mantiveram-se no boletim clínico dos 'azuis e brancos', que ultimarão os preparativos na sexta-feira, no mesmo local, antes de Vítor Bruno projetar o clássico em conferência de imprensa a partir das 17:00, no Estádio do Dragão, no Porto.



Sporting e FC Porto, integrados no trio de líderes da I Liga, a par do Famalicão, todos com nove pontos, defrontam-se no sábado, às 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em encontro da quarta jornada da prova, sob arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.