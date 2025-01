Jeneva Gray reforça equipa feminina do Sporting

A jovem média estreou-se pela seleção principal do Canadá em dezembro último, depois de em 2024 ter atuado no Mundial sub-20, e assina o primeiro contrato profissional da carreira, o que a deixa “feliz”, segundo explicou.



Uma “jogadora de mentalidade ofensiva”, disse aos meios de comunicação do clube verde e branco, conta ter “uma boa adaptação à equipa e à Liga”, fruto da experiência internacional, notando o futebol em Portugal como sendo “competitivo”.



“Vai ser um grande desafio, mas vai ser bom para mim. Quero adaptar-me rapidamente à equipa, começar a jogar e ter uma grande temporada”, declarou.