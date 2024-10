Notícia RTP. Rúben Amorim poderá ser o novo treinador do Manchester United

(em atualização)





Rúben Amorim é o preferido para suceder a Eric Ten Hag no comando técnico do Manchestre United. O treinador do Sporting está entre os principais candidatos para suceder ao neerlandês que foi despedido esta segunda-feira.



Na conferência de imprensa de lançamento da Taça da Liga, o técnico não quis falar do futuro. O técnico tem uma claúsula de rescisão de 20 milhões de euros.



O Manchester United ocupa o 14º lugar da liga inglesa e a crise de resultados levou ao despedidmento de Eric ten Hag.



Nos "red devils", como são conhecidos, jogam os internacionais portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes.