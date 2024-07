Nuno Santos e Jeremiah St. Juste ausentes do treino do Sporting devido a lesão

Os defesas Nuno Santos e Jeremiah St. Juste ficaram hoje de fora do treino do Sporting, por motivos clínicos, no regresso ao trabalho do campeão português de futebol após a vitória no jogo particular com o Sevilha.

De acordo com a informação no sítio oficial do Sporting na Internet, o lateral português e o central neerlandês, que se lesionaram frente à equipa espanhola, estão "entregues ao departamento médico", sem especificar as causas da indisponibilidade dos dois jogadores.



No regresso à academia de Alcochete após o estágio no Algarve, que terminou na terça-feira, com o triunfo sobre o Sevilha, por 2-1, o treinador Rúben Amorim já pôde contar com o guarda-redes Franco Israel, que participou na Copa América em representação do Uruguai.



O campeão nacional começou a preparar o encontro de sábado referente ao Troféu Cinco Violinos, com os espanhóis do Athletic Bilbau, que se realiza no estádio José Alvalade, a partir das 19:30 e servirá de apresentação aos adeptos 'leoninos'