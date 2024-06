Obrigado Manuel Fernandes

José Mourinho: Um jogador extraordinário, um amigo verdadeiro"



José Mourinho disse que Manuel Fernandes será sempre o seu treinador, lembrando-se dos tempos que foi o ex-futebolista do Sporting e também treinador a dar-lhe oportunidade no futebol profissional.



"Um grande homem, um jogador extraordinário, um amigo verdadeiro, o homem que acreditou num miúdo e levou-me para o futebol profissional. Deixou-nos e será um dia difícil de trabalho para mim, mas ainda o consigo ouvir `vamos lá, Zé`. O meu treinador, Manuel Fernandes para sempre", escreveu Mourinho nas redes sociais.





Humberto Coelho lembra o grande adversário e amigo



O vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) Humberto Coelho lamentou a morte de Manuel Fernandes, que considerou um “grande amigo e adversário”, com quem partilhou “momentos inesquecíveis” dentro e fora dos relvados.



“Lamento a morte de Manuel Fernandes, era um grande jogador e um grande adversário, que representava um grande clube. Tivemos momentos inesquecíveis, dentro e fora do campo. É uma grande perda para o futebol português e futebol mundial”, disse Humberto Coelho, numa mensagem em vídeo a partir de Marienfeld, na Alemanha, local onde se encontra a seleção portuguesa de futebol que disputa o Euro2024.







Carlos Queiroz: "Futebol português perdeu um dos seus maiores capitães"



O treinador Carlos Queiroz considerou que com a morte do antigo jogador Manuel Fernandes “o futebol português perdeu um dos seus maiores capitães" e salientou que o seu exemplo deve ser guardado.



“O futebol português perdeu um dos seus maiores capitães, Manuel Fernandes. E nós, se queremos continuar a preservar os verdadeiros valores do futebol, devemos guardar o seu exemplo”, escreveu na rede social Instagram Carlos Queiroz, que está atualmente sem projeto profissional, depois de ter deixado a seleção do Qatar, no final do ano passado.







Presidente da FPF lembra "exímio finalizador"



O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, lamentou a morte de Manuel Fernandes, lembrando a carreira brilhante do antigo internacional português, um “exímio finalizador”.



“Foi com profunda tristeza que tive conhecimento da morte do Manuel Fernandes, um jogador extraordinário, um homem simples e bom, um grande capitão e uma enorme referência do Sporting Clube de Portugal”, assinalou o dirigente máximo da FPF.







Liga Portuguesa de futebol: "Um legado que será eterno"



A Liga Portuguesa de futebol Profissional (LPFP) considera que o ex-futebolista Manuel Fernandes, que morreu aos 73 anos, deixa um “legado eterno”, numa mensagem de despedida do organismo de futebol profissional.



“Uma lenda. Um legado que será eterno. Obrigado e até sempre, Manuel Fernandes”, manifestou a Liga, junto a uma imagem com várias fotografias de Manuel Fernandes enquanto jogador e já mais tarde.







Sporting destaca perda de "figura de grande relevo"



O Sporting manifestou o seu “pesar” pela morte de Manuel Fernandes, seu antigo futebolista, treinador e dirigente, falecido aos 73 anos.



“Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de esforço e dedicação ao clube”, sintetizam os "leões".







Varandas lamenta morte do "herói de várias gerações"



O presidente do Sporting, Frederico Varandas, classificou como “um herói de várias gerações” o antigo futebolista Manuel Fernandes.



“Partiu um dos melhores da história do Sporting Clube de Portugal, um dos melhores da história do futebol português. Mais do que uma lenda, morreu o herói de várias gerações. O coração sportinguista está em sofrimento”, escreveu Varandas, numa mensagem divulgada pelo clube.







Estrela da Amadora recorda passagem como treinador



O Estrela da Amadora recordou a passagem de Manuel Fernandes pelo clube no início da carreira de treinador, em 1990/91.



“Manuel José Tavares Fernandes, figura mítica do futebol português que defendeu as nossas cores enquanto treinador na temporada 1990/91. O CF Estrela da Amadora endereça, em nome de toda a família estrelista, os mais sentidos pêsames a toda a família e amigos”, escreveram os tricolores, em publicação nas suas redes sociais.





Rivais Benfica e FC Porto manifestam pesar



Benfica e FC Porto manifestaram pesar pela morte do antigo internacional português e treinador Manuel Fernandes, que se celebrizou como futebolista ao serviço do rival Sporting.



“O Sport Lisboa e Benfica expressa profundas condolências pela morte de Manuel Fernandes. À família e amigos, o clube endereça sentidos pêsames. Que descanse em paz”, reagiu o clube da Luz, numa nota divulgada no seu site oficial.



Já o FC Porto utilizou a rede social X para recordar o antigo avançado internacional português: “Grandes adversários enriquecem a nossa história. O Futebol Clube do Porto envia sentidas condolências à família e amigos de Manuel Fernandes”, escreveram os "dragões", numa publicação acompanhada por uma fotografia de Manuel Fernandes a disputar um lance num encontro com os portistas.







Vitória Setúbal deseja-lhe céu com "paz e muitos golos"



O Vitória de Setúbal despediu-se de Manuel Fernandes, lembrando-o como um dos seus, endereçando condolências à família e manifestando o desejo de que o seu antigo futebolista e treinador celebre a eternidade “com paz e muitos golos”.



“Um dos nossos partiu. Foi uma honra. Até sempre, Manel. Que o céu o celebre com paz e muitos golos”, escreveram os sadinos, na rede social Instagram.







Santa Clara agradece ao antigo treinador



O Santa Clara agradeceu a Manuel Fernandes lembrando que o antigo treinador do clube açoriano conquistou a “admiração” de uma região e assinalando que as “lendas não morrem”.



“Obrigado, Manuel Fernandes. Parte uma figura incontornável do futebol português enquanto jogador e treinador. Pelo Santa Clara conquistou uma subida de divisão, mas, acima de tudo, o respeito e admiração de uma região. As lendas nunca morrem”, lê-se numa publicação nas redes sociais.







Presidente da República lembra jogador que marcou uma geração



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recordou Manuel Fernandes, cujos golos e desempenho dentro das quatro linhas, no Sporting e na seleção, “marcaram uma geração e prestigiaram o futebol nacional”.



“O Presidente da República recorda Manuel Fernandes, antigo internacional português e 'eterno capitão' do Sporting Clube de Portugal, cujos golos e desempenho dentro das quatro linhas marcaram uma geração e prestigiaram o futebol nacional”, lê-se numa nota publicada na página da internet da Presidência da República.