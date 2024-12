Perfil. Rui Borges sete épocas como treinador

Prestes a disputar pela primeira vez a Liga dos Campeões, prova onde a formação verde e branca ocupa o 17.º lugar da fase de liga, Rui Borges atingiu o patamar mais elevado de um trajeto que começou na cidade natal, Mirandela, com cinco anos de consolidação na II Liga e ano e meio de afirmação na elite do futebol luso, sempre no concelho de Guimarães.Em julho de 2023, no arranque dos trabalhos, o timoneiro antecipava “um bom desafio” na vila de Moreira de Cónegos, num clube “ambicioso e humilde”, à imagem da equipa técnica, e montou um plantel que viria a alcançar o recorde pontual dos minhotos na I Liga.No decurso dessa época, Rui Borges completou a formação para o nível IV da UEFA e prolongou o contrato com o Moreirense até 2026, mas, após o término do campeonato, deslocou-se 11 quilómetros até ao centro de Guimarães, para assumir o comando do Vitória, equipa que se classificara logo acima na tabela, no quinto posto.O capítulo europeu é precisamente aquele em que o clube de Guimarães mais tem sobressaído em 2024/25: fixou o novo recorde luso de nove vitórias seguidas em provas da UEFA num ‘caminho’ em que superou pré-eliminatórias e play-off antes de garantir o segundo lugar na fase de liga e de se apurar para os oitavos de final, agendados para março.Rui Borges elogiou várias vezes o plantel vimaranense nos 30 jogos oficiais em que participou, depois de, na apresentação, se ter descrito como um técnico “comunicativo e que preza as relações” e que a sua mudança para o Vitória era fruto de sete anos positivos de trabalho.





Outras experiências



O antigo médio de Paredes, Bragança, Sporting de Braga B, Trofense, Famalicão e Freamunde terminou a carreira de jogador e iniciou a de treinador no Mirandela, clube que o viu nascer para o futebol, e, ao fim de época e meia, rumou à II Liga, para representar o Académico de Viseu.



No segundo escalão, Rui Borges retirou os viseenses da zona de descida durante a época 2018/19 e conduziu-os à meia-final da Taça de Portugal na época 2019/20, na qual viriam a ser eliminados pelo FC Porto.



O treinador alcançou o quarto lugar pela Académica na época 2020/21, igualando a melhor temporada da "briosa" desde a despedida da elite, na temporada 2015/16, e rumou ao Nacional na época 2021/22, onde viria a alcançar um sexto lugar com “sentimento de frustração”, aquém do objetivo da subida.





E... o Sporting



Pronto para orientar os treinos na academia de Alcochete, Rui Borges vai encontrar um plantel habituado a jogar em "3-4-3", que tem ainda o melhor ataque da I Liga, com 43 golos, 17 dos quais apontados pelo sueco Gyökeres, melhor marcador da edição em curso e também do campeonato anterior.



O transmontano vai-se estrear no comando dos "leões" no Estádio José Alvalade, no dérbi lisboeta de domingo com o Benfica, em que terá a oportunidade de devolver a liderança perdida ao seu novo clube, antes de fechar a primeira volta com uma deslocação a Guimarães, para enfrentar a equipa que ajudou a construir.



Depois de um breve regresso ao Minho, Rui Borges estreia-se numa "final four" da Taça da Liga, na meia-final com o FC Porto agendada para 7 de janeiro, em Leiria.



O treinador terá a primeira hipótese de conquistar um título de verde e branco, numa prova que será aperitivo para a principal luta da temporada, a do campeonato.