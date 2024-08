Rúben Amorim destaca mudanças no FC Porto

Foto: Lusa

A abrir o técnico foi questionado sobre o que espera deste jogo com o FC Porto? E sobre Maxi Araújo, que pode trazer de novo este jogador? Eis a resposta: "Começando pelo Maxi, enquadra-se no nosso projeto, é jovem, é internacional pelo seu país. Reforça uma posição onde tínhamos o Nuno Santos. Necessitávamos de mais um jogador, a lesão do Nuno mostrou-nos isso. Juntámos a qualidade com a idade, é internacional, estamos satisfeitos com ele. Sobre o FC Porto, joga de forma diferente em relação ao que fez na Supertaça, foi difícil preparar a parte defensiva, mas não podemos tentar adivinhar o que o FC Porto vai fazer. Temos de ser melhores nas bolas paradas, mas temos espaço para melhorarmos com a bola. Íamos usar muito da Supertaça neste jogo mas, ao olhar para este FC Porto, dá para ver que mudaram a forma de jogar. Jogando o Pepê e o Galeno no mesmo corredor, a equipa atua de forma diferente. O segredo é melhorar ainda mais com a bola".



O Sporting tentou Ioannidis, Vitor Roque, agora Harder... Será que o preocupa não haver avançado? o treinador respondeu:

"Estamos preparados para isso porque faz parte da nossa vida. Estou orgulhoso do que o clube está a fazer, está a fazer o máximo para termos os jogadores que queremos. O importante é estarmos todos do mesmo lado, a tentar ao máximo, sei que o clube fez de tudo para trazer os jogadores que queremos. O mercado ainda não fechou, vamos ver até ao fim do dia o que acontece".



Depois foi questionado sobre como preparou este jogo? Aa "nuances" da forma como o adversário vai jogar... Vai contar com Hjulmand? E se não conseguir um avançado o Sporting terá de fazer 25 jogos até à reabertura do mercado janeiro... O técnico realçou: "Temos mais jogadores, temos o Rodrigo, já jogámos com jogadores na frente que não são avançados. Vamos ao limite das nossas capacidades, sabendo que temos um clube para hoje e também para amanhã. Obviamente é arriscado, mas por isso tentamos trazer os jogadores que queremos. Não há novidade no avançado, mas há o Maxi. Em relação à preparação do clássico com o FC Porto, teremos um treinador novo a meter o seu cunho, nós podemos melhorar com bola, foi uma preparação normal. Sobre o Hjulmand, está convocado mas não digo se vai a jogo".



Gyökeres, uma "época brutal" e o "onze" para o jogo com o FC Porto. Rúben Amorim respondeu: "Não vou arriscar, há mais incerteza. Sobre o Viktor, é importante ele ficar, jogadores como o Morten, o Ousmane, o Inácio ou Pote... Esses jogadores ficarem cá é importante e foi feito esse esforço. O Cristiano? Tem um carinho grande pelo clube, se a época vai ser brutal ou não... Temos muito a fazer. Esta equipa com tantos jogadores jovens, vamos ter um campeonato onde teremos de ganhar quase todos os jogos para sermos campeões, a Liga dos Campeões com 8 jogos, mais as taças... Com um número de jogos de calibre tão alto, tenho a certeza que os jogadores estarão mais preparados no final do ano. Se vai ser brutal, não sei..."



Sobre o clássico, o "leão" será que está ferido? Amanhã estará mais em jogo do que um clássico? O técnico realçou: "Isso entra no jogo mas não pode entrar demasiado. Temos de pensar que isto é um campeonato, queremos ganhar e esquecer o que passou. Fomos campeões no ano passado mas isso já não interessa para nada".



E será que o treinador está feliz com a convocatória para a seleção e o que lhe parece a chamada do Quenda? Eis a resposta: "Fiquei muito feliz, eles estão num momento muito bom, vão ajudar a Seleção. Ninguém esperava o Quenda nesta altura. Claro que olhando para ele, era uma questão de tempo, mas foi já, é merecido. Estou feliz por eles".