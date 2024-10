Rúben Amorim preparado para continuar no Sporting

Foto: Lusa

Na antevisão do encontro o treinador do Sporting, Rúben Amorim, começou por falar no facto do seu nome surge numa lista com os 50 melhores treinadores da atualidade: "Não sei ao pormenor, é um problema físico. Teve mais um problema que demorou mais tempo, e é por isso que está mais tempo fora. Em relação à lista, isto nunca acaba. Até ao fim da carreira, não acaba. Hoje há uma classificação, daqui a dois meses há outra. É não ligar a isso e melhorar cada vez mais. Não me distrai minimamente e não ligo a isso, sei que daqui a duas semanas será um mundo completamente diferente".



Questionado sobre se sente preparado para treinar uma equipa como o City e gostava de continuar a trabalhar com o Hugo Viana respondeu: "Sinto-me preparado para continuar a trabalhar no Sporting, este ano ainda com mais responsabilidade porque toda a gente vê que o Sporting está num patamar diferente. Temos agora o jogo da Taça onde queremos ganhar, esta equipa técnica ainda não ganhou. Temos de recuperar todos os jogadores, focá-los nos objetivos do dia a dia e é para isso que estou preparado".



A propósito dos defesas centrais que irão a jogo afirmou: "Em relação aos centrais, sim. Taibo e Bruno vão ser convocados. Tivemos a sorte que trabalharam connosco estas semanas, fiquei muito contente com a forma de trabalhar deles. O João Pereira fez um trabalho excelente e isso ajuda na transição. São bons jogadores e poderão jogar amanhã".



A frase "ninguém é insubstituível" aplica-se na situação de Hugo Viana? Eis a resposta: "Fazer o que o Viana fez até agora é muito difícil. Mas o clube tem uma estrutura, um método, as pessoas. Temos um caminho feito. Ninguém faz nada sozinho. Se me perguntassem há três anos era diferente. Agora, acho que já toda a gente sabe como as coisas se fazem. O Sporting chegou a um momento em que só precisa dos adeptos, são eles a máquina disto. Se isso se mantiver, acho que no resto já há um plano. O clube é muito grande, mas acho que estamos numa fase onde já há um método, uma ideia, um projeto e uma visão onde se podem mudar peças. Tudo vai seguir com naturalidade".



Finalmente um conjunto de questões relacionadas com o jogo da Taça. Quem está apto e quem não está e a ambição na Taça. O que podemos esperar da estreia do Sporting na Taça? Em termos estratégicos, o que podemos esperar também do Portimonense? Que diferenças há relativamente à temporada passada? Depois da pausa das seleções, podemos aguardar regressos? Conheça as respostas: "O Marcus penso que vai estar apto, St. Juste poderá fazer alguns minutos, ainda vamos ver. O Pote ainda não vai a jogo, Matheus Reis também não. Inácio vai a jogo, também não temos muitas soluções. Penso que é tudo dos que estavam em dúvida. Sabemos que a Taça é sempre imprevisível e não esquecemos o que aconteceu com o Varzim. Vamos ter de fazer gestão, mas houve jogadores que fizeram o tempo perfeito na seleção. O Quenda está pronto para jogar, por exemplo. Vamos fazer essa gestão. Maxi Araújo fez os dois jogos e torna-se complicado utilizá-lo o tempo todo, algo que seria importante para treinar mais tempo com a equipa. Sabemos que Portimonense fez uma equipa para subir, mas não vive o melhor dos momentos. Têm avançados possantes, costumam fazer saída a três, temos isso tudo preparado e não queremos facilitar nada. Queremos muito ganhar a Taça, viver aquele momento da final. Queremos voltar ao Jamor e ganhar o jogo".