Sporting e FC Porto lutam pela liderança da I Liga

Os dois históricos emblemas chegam à quarta jornada só com triunfos, com o campeão Sporting a apresentar um registo impressionante de 14 golos e o FC Porto a não ter qualquer golo sofrido neste arranque de campeonato.Empatados no topo com nove pontos, uma vitória mantém qualquer uma das equipas na frente da I Liga, e de forma isolada caso o Famalicão não consiga triunfar no domingo no campo do Vitória de Guimarães.Após a Supertaça (vitória 4-3 do FC Porto no prolongamento), numa partida em que os "leões" desperdiçaram uma vantagem de três golos, a equipa de Rúben Amorim vai tentar mostrar que o jogo em Aveiro foi apenas um "acidente", num Estádio José Alvalade em que tem sido "rei".Em 2023/24, o Sporting venceu todos os 17 jogos que disputou em casa para a I Liga, incluindo precisamente com o FC Porto, com um registo de 57 golos marcados e apenas 11 sofridos.