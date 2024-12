Sporting está nos "quartos" da Taça Challenge de voleibol

No pavilhão João Rocha, os "leões" apenas tiveram maior réplica no primeiro set, vencido por 25-22. Os números dos seguintes foram de 25-16 e 25-21 para a equipa da casa.



A equipa lisboeta, que tinha triunfado por 3-1 há duas semanas, na Finlândia, avança na prova com um agregado de 6-1.



Nos quartos de final, o adversário da equipa lusa é o Decospan VT Menen, da Bélgica, que recebe os "leões" em 15 de janeiro, jogando depois em Lisboa duas semanas depois.



O Sporting atingiu as meias-finais da Taça Challenge em 2018/19, sendo que, na época passada, foi eliminado nos 16 avos de final.