Sporting perde para a "Champions" de andebol

Na capital germânica, os anfitriões, atuais terceiros classificado no campeonato do seu país, dominaram os primeiros 30 minutos do jogo, tendo chegado, por um momento, aos cinco golos de diferença (20-15).



A perder por 21-19 ao intervalo, o conjunto comandado por Ricardo Costa regressou dos balneários com vontade de inverter o resultado e, por duas vezes, conseguiu.



Só que os alemães deram a volta e passaram, uma vez mais, a controlar, embora os instantes finais tenham ficado marcados pelo equilíbrio, com o desfecho a sorrir ao Füchse.



Os irmãos Martim e Francisco Costa foram os jogadores em evidência no lado leonino, com sete golos cada, bem secundados pelo ponta esquerda Orri Thorkelsson (seis).



O campeão luso caiu para o terceiro lugar do Grupo A, com 13 pontos, contra os 14 do Paris Saint-Germain e os 18 do líder destacado Veszprém, sendo que os dois primeiros seguem diretos para os "quartos". O Füchse é quarto, com 12.



Na próxima ronda, que só acontecerá em 13 de fevereiro de 2025, os "leões" recebem no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, o Eurofarm Pelister, da Macedónia do Norte.