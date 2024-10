Sporting quer manter folha limpa depois de Famalicão

Líderes com três pontos de avanço sobre o FC Porto, que apenas joga na segunda-feira com o AVS, os campeões nacionais, que já vão poder contar com Diomande, visitam um terreno no qual o Benfica já foi derrotado e no qual ainda ninguém venceu esta temporada.



O Famalicão, sétimo classificado, apenas venceu uma vez em casa o Sporting para o campeonato, em 2019/20, sendo que, nas últimas quatro temporadas, os lisboetas venceram duas e empataram outras tantas.



O encontro entre Famalicão e Sporting está marcado para as 20:30 e terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.



O Famalicão poderá entrar em campo uma posição abaixo, caso o Moreirense (nono, com 11 pontos) vença na visita ao Boavista (14.º, com seis), que não triunfa desde a primeira jornada, num encontro marcado para as 18:00.



No primeiro encontro do dia, o Estoril Praia (15.º, com seis pontos) e o Arouca (13.º, com sete) defrontam-se em busca de regressar aos triunfos e afastar-se dos locais de despromoção.



Resultados da nona jornada:



- Sexta-feira, 25 out:



Casa Pia - Nacional, 1-0



Santa Clara - Gil Vicente, 2-1



- Sábado, 26 out:



Estoril Praia - Arouca, 15:30



Boavista - Moreirense, 18:00



Famalicão - Sporting, 20:30



- Domingo, 27 out:



Sporting de Braga - Farense, 15:30



Benfica - Rio Ave, 18:00



Estrela da Amadora - Vitória de Guimarães, 20:30



- Segunda-feira, 28 out:



AVS - FC Porto, 20:15