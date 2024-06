Focado, maduro e "ídolo" no Barreiro. Caminho de Neemias Queta é "exemplo"

"Sempre vi nele um rapaz muito equilibrado, com uma maturidade acima daquilo que a idade representava, um foco muito claro", recorda o antigo treinador do Barreirense António Paulo Ferreira, também professor na Faculdade de Motricidade Humana.Na "caixinha", como é chamado o pavilhão do Ginásio Sede FC Barreirense, o nome Neemias é lembrado, ele que durante a sua formação pisou a quadra que dezenas de jovens hoje pisam., aponta o treinador dos sub-14, Gonçalo Amorim, contando que ele "chega a vir aos treinos dos pequeninos e obviamente que é um ídolo para eles".

"É excelente o Neemias poder jogar lá"

Cresceu numa família humilde e, muitas vezes, tomava conta da irmã mais nova enquanto os pais trabalhavam. Cresceu no Vale da Amoreira, no concelho vizinho da Moita, jogou ainda no Benfica antes de dar o salto para os Estados Unidos.Andou entre a liga norte-americana secundária e a principal, até atingir o ponto alto que vive por estes dias: é o primeiro português a chegar às finais da NBA.É uma liga seguida nos quatro cantos do mundo, incluindo no Barreiro. Com a benção do treinador, o jogador Gonçalo Manaia interrompe por uns minutos o treino para falar com a Antena 1. Sai das quatro linhas cansado, com o suor de quem tinha começado o treino há algum tempo, "mas tem que ser"."Se queremos evoluir, temos que nos cansar e trabalhar muito", diz.Tal como Gonçalo, muitos jovens ambicionam chegar a esta liga. Ali, no clube do Barreiro, têm uma referência: "não digo que seria giro termos outros Neemias, mas os jogadores que possam andar nesses cenários seria muito interessante nos próximos anos, trabalhamos para isso", garante o treinador Gonçalo Amorim.O selecionador nacional Mário Gomes valoriza a experiência que ele traz da NBA para a equipa, sendo o único português na liga norte-americana.Esperançoso no apuramento da seleção para o Europeu de Basquet, Mário Gomes conta com Neemias no verão do próximo ano.