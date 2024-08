`Hat-trick` de Haaland na goleada do City ao Ipswich Town

Razão para sorrir tiveram também os treinadores portugueses, com o Nothingam Forest, de Nuno Espírito Santo, a vencer o Southampton, por 1-0, e o Fulham, de Marco Silva, a ganhar por 2-1 ao Leicester.



Depois da derrota do rival Manchester United em Brighton, por 2-1, os 'citizens' comandam provisoriamente o campeonato, com seis pontos, quando ainda faltam ser conhecidos os resultados de Arsenal e Liverpool, entre outros.



Bernardo Silva, Rúben Dias e Matheus Nunes (jogou um minuto) foram os portugueses que alinharam pelo campeão inglês, que se viu surpreendido aos sete minutos, com o golo de Szmodics, no único remate à baliza dos visitantes em todo o jogo.



O City não perdeu o habitual garbo e, aos 12 minutos, já estava empatado, na sequência de uma grande penalidade cobrada por Haaland. Volvidos dois minutos, Kevin de Bruyne adiantou a equipa da casa, a passe de Savinho, para, aos 16, Haaland anotar o 3-1, com assistência do médio belga.



A segunda parte foi menos intensa e só rendeu um golo, aos 88 minutos, com o 'hat-trick' de Haaland.



O Manchester City passa a ter uma sequência de 11 jogos com vitória no campeonato, perto dos 12 que conseguiu entre fevereiro e maio de 2023.



Grande poder ofensivo também foi patenteado pelo Tottenham, com 4-0 ao Everton, no jogo disputado em Londres.



O maliano Yves Bissouma (14), o coreano Son Heung-Min (25 e 77) e o argentino Cristian Romero (71) fizeram os golos do dia dos 'spurs'.



O português Beto jogou os últimos 20 minutos pelo Everton.



O Fulham, orientado pelo português Marco Silva, conseguiu uma vitória interessante sobre o Leicester, por 2-1, em Craven Cottage.



Smith Rowe (18) e Iwobi (70) marcaram para o Fulham e Faes (38) para o Leicester.



Nota positiva igualmente para o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, que triunfou pela margem mínima em Southampton.



Gibbs-White, aos 70 minutos, fez o único golo da partida, que teve dois jogadores portugueses utilizados: Mateus Fernandes entrou aos 76 minutos para o Southampton e Jota Silva aos 90+2 para o 'Forest'.



Também hoje, o West Ham bateu o Crystal Palace, por 2-0, no Selhurst Park (Soucek, aos 67, e Bowen, aos 72).