João Tralhão integra equipa técnica do Borussia Dortmund

”, pode ler-se na nota divulgada pelo finalista da edição passada da Liga dos Campeões.O Dortmund destaca a “muita habilidade e boas ideias” dos novos adjuntos de Sahin, antigo jogador do clube e que sucedeu a Edin Terzic no cargo de treinador principal, após alguns meses na função de adjunto.”, expressou o diretor-geral Lars Ricken.Desta forma, Tralhão, que fez toda a carreira na formação do Benfica, e Sahin continuam a trabalhar juntos, depois de terem partilhado o banco nos turcos do Antalyaspor durante parte da época 2023/24.