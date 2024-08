LCE. Vitória recebe Zrinjski na última ronda de qualificação

Os minhotos somam seis vitórias em jogos oficiais, quatro dos quais nas pré-eliminatórias da Liga Conferência, com Floriana e com Zurique, e dois na I Liga, com Estoril Praia e Arouca, com um registo de 12 golos e nenhum sofrido.Diante do Zrinjski, em jogo com início às 17h45, a equipa treinada por Rui Borges, na sua primeira época em Guimarães, discute a primeira mão do play off de acesso à terceira competição de clubes da UEFA.





Com o plantel na máxima força e vários atletas descansados face ao triunfo caseiro com o Zurich, Rui Borges tem via aberta para fazer regressar os atletas poupados à titularidade ante o Estoril. Sendo assim, fará sentido que Jorge Fernandes, Nelson Oliveira, Manu Silva, Nuno Santos e Kaio César voltem a ser apostas.





Embora as credenciais estejam à primeira vista do lado do Vitória SC, o técnico dos minhotos Rui Borges preferiu frisar "cinco campeonatos" ganhos pelos bósnios nos últimos dez anos, bem como a experiência europeia do passado recente: "É uma equipa que tem, neste passado mais próximo, mais experiência do que nós a nível europeu".





Sem o capitão e grande figura, Nemanja Bilbija, desde o passado mês de maio, Mario Ivanjovic não se tem saído nada mal a reinventar o setor mais adiantado, onde o experiente ponta de lança era uma garantia certa de golos.





Para a deslocação ao Estádio D. Afonso Henriques, o vice-campeão bósnio deverá trazer o seu esquema habitual: o 4-3-3. Sem grandes ou até nenhumas alterações em perspetiva face ao último duelo, precisamente, frente ao Botev Plovdiv, esta equipa quer voltar a surpreender os mais dotados, depois da passagem frente aos búlgaros.





A equipa do Zrinjski, vice-campeã da Liga da Bósnia em 2023/24, eliminou anteriormente os eslovenos do NK Bravo e os búlgaros do Botev Plovdiv, na segunda e terceira pré-eliminatórias, respetivamente.



O jogo de hoje, que terá arbitragem do grego Vassilis Fatias, antecede a segunda mão, agendada para 29 de agosto, em Mostar, sendo que o vencedor desta eliminatória apura-se para a Liga Conferência, algo que o Vitória de Guimarães falhou nas duas épocas anteriores.