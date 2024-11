Mundial2026: `Leão` Morita marca na goleada do Japão em Jacarta

No fecho da quinta jornada da terceira fase da zona asiática de qualificação, o futebolista dos 'leões' jogou os 90 minutos e faturou aos 49, apontando, então, o 3-0.



Justin Hubner, aos 35 minutos, na própria baliza, Takumi Minamino, aos 40, e o suplente Yukinari Sugawara, aos 69, marcaram os outros tentos dos nipónicos.



Com este triunfo, o invicto Japão reforçou a liderança do Grupo C, com 13 pontos, contra seis de Austrália, Arábia Saudita e China, cinco do Bahrain e três da Indonésia.



Os dois primeiros classificados de cada um dos três grupos da terceira fase qualificam-se diretamente para a fase final do Mundial de 2026, enquanto o terceiro e quarto colocados seguem para uma quarta fase de apuramento.