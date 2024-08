Presidente do Vitória de Guimarães quer atingir fase a eliminar

Na reação ao sorteio da fase de liga, que colocou na ‘rota’ dos vitorianos a Fiorentina (Itália), o Djurgardens (Suécia), o Astana (Cazaquistão), o Mladá Boleslav (República Checa), o St. Gallen (Suíça) e o Celje (Eslovénia), o dirigente afirmou que o plantel quer seguir em frente, pese o “respeito por todas as equipas”.



“Estamos satisfeitos por termos passado à fase de liga, é um orgulho para o Vitória. Quanto ao sorteio, obviamente que será difícil, mas temos muita vontade e temos o objetivo de passar à fase seguinte, com todo o respeito por todas as equipas”, disse, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no concelho da Maia.



De regresso da viagem à Bósnia-Herzegovina, onde a equipa de Guimarães ‘carimbou’ a inédita presença lusa na fase principal da Liga Conferência, ao golear o Zrinjski Mostar (4-0), na segunda mão do play-off, António Miguel Cardoso admitiu que gostava do modelo anterior da prova e alertou para as longas deslocações que esperam os vimaranenses.



“É uma competição em moldes diferentes, com três jogos fora e três em casa. Temos deslocações longe, o que no inverno vai ser complicado, mas vamos lutar por ganhar todos os jogos. Confesso que sou muito tradicional e gostava dos modelos antigos, mas pode ser que este funcione. Vamos experimentar e espero que corra bem”, acrescentou.



O Vitória vai realizar uma viagem de cerca de seis mil quilómetros para defrontar o Astana, uma deslocação de quase 3.500 quilómetros até Estocolmo, para o embate com o Djurgardens, e ainda cumprir dois mil quilómetros para jogar com o St. Gallen, recebendo, em Guimarães, italianos, checos e eslovenos.



A fase de liga realiza-se entre 03 de outubro e 19 de dezembro, com cada uma das 36 equipas a disputar três jogos em casa e três fora, sempre com adversários diferentes, com uma única tabela classificativa, ordenada consoante os pontos conquistados.



As oito primeiras classificadas apuram-se diretamente para os oitavos de final, agendados para 06 e 13 de março, enquanto os clubes entre o nono e o 24.º lugares disputam um play-off de acesso aos 'oitavos', em 13 e 20 de fevereiro. Os 12 últimos colocados da tabela são eliminados.



A partir dos oitavos de final, a Liga Conferência prossegue em formato de eliminação até à final, agendada para 28 de maio, em Wroclaw, na Polónia.