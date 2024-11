Alverca bate Feirense e consegue primeira vitória em casa na II Liga

Após três empates e uma derrota nos encontros disputados como visitado, o Alverca venceu o conjunto de Santa Maria da Feira com um golo de Eduardo Ageu, aos 56 minutos, e subiu provisoriamente à primeira metade da classificação, até à nona posição, com 12 pontos.



Já os 'fogaceiros' estão imediatamente abaixo, em 10.º, com 11 pontos.



Numa tarde chuvosa, e após o nulo no final de uma primeira parte em que o Feirense se revelou mais ameaçador, em dois remates de Henrique Jocú e Banjaqui travados pelo guarda-redes João Bravim, a formação ribatejana aproveitou um lance de bola parada no segundo tempo para se colocar em vantagem e garantir três preciosos pontos.



De bola parada, o Alverca adiantou-se no marcador, através de um golo de Eduardo Ageu, a ganhar de cabeça nas alturas ao segundo poste, na sequência de um canto de Thauan Lara, com o médio a estrear-se a marcar na II Liga.



Em desvantagem, o técnico do Feirense, Vítor Martins procedeu a várias mexidas na equipa, mas a formação do Alverca, comandada por Vasco Botelho da Costa, soube guardar a bola e garantir um importante triunfo para as contas do campeonato.







Jogo no Complexo Desportivo de Alverca, em Alverca do Ribatejo.



Alverca – Feirense, 1-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Eduardo Ageu, 56 minutos.







Equipas:



- Alverca: João Bravim, Fernando Varela, Paulo Eduardo, Nkanyiso Shinga, Miguel Pires, Eduardo Ageu, Pedro Bicalho (Ricardo Dias, 72), Thauan Lara (Luís Miguel, 88), Diogo Martins (Brenner Lucas, 46), Anthony Carter (João Lima, 73) e Andrezinho (Alysson, 85).



(Suplentes: Pedro Silva, Alysson, Sema Velazquez, Brenner Lucas, Éber Bessa, Luís Miguel, David Bruno, Ricardo Dias e João Lima).



Treinador: Vasco Botelho da Costa.



- Feirense: João Costa, Diga (Shodipo, 75), Cristian Tassano, Filipe Almeida, Hélder Sá (Bruno, 58), Washington (Castro, 68), Henrique Jocú, Jorge Pereira (Leandro, 57), Rúben Alves, Banjaqui e Steven (Kevin, 57).



(Suplentes: Pedro Mateus, Tony, Bruno, Leandro, John, Macedo, Shodipo, Kevin e Castro).



Treinador: Vítor Martins.



Árbitro: José Rodrigues (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Andrezinho (77), João Bravim (81) e Ricardo Dias (82).



Assistência: 433 espetadores.