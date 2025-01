Leixões e Chaves anularam-se num jogo em que as defesas dominaram

O encontro foi muito disputado a meio-campo, quase não teve ocasiões de golo e os guarda-redes foram muito mais espetadores do que intervenientes, salvo num lance aos 62 minutos, em que o guarda-redes dos transmontanos Vozinha saiu ao encontro do lateral esquerdo Simão e, com uma defesa atenta, evitou o golo.



Simão já tinha testado Vozinha, com um remate logo aos cinco minutos que o guardião defendeu junto ao seu poste direito, enviando a bola para canto.



O que se viu depois disso foi o Desportivo de Chaves com uma organização defensiva segura e o Leixões a tentar alcançar a área e a baliza contrárias, mas sem encontrar a ‘chave’ para lá entrar.



Por volta da meia hora, Rúben Pina rematou cruzado e assustou Dani Figueira, pois a bola saiu perto do poste esquerdo da baliza à sua guarda.



O nulo que se verificava ao intervalo retratava bem o que se assara até aí, uma flagrante incapacidade das duas equipas para criar situações de perigo e de golo.



A segunda parte teve mais Leixões do que Desportivo de Chaves a nível ofensivo, mas a defesa flaviense cumpriu e fechou todos os caminhos para a sua baliza, ao mesmo tempo que arriscava pouco na frente atacante.



Os locais reclamaram uma grande penalidade aos 61 minutos, por alegada falta de Vozinha sobre Rodrigo Martins, mas sem êxito, e, seis minutos depois, Rafael Martins deixou passar diante de si uma bola cruzada da direita que, aparentemente, só pedia um desvio para dar golo.



Fábio Veríssimo ainda marcou uma grande penalidade contra o Chaves aos 82 minutos, por uma aparente falta de Aarón sobre Fabinho, num lance revertido pelo videoárbitro.



Pouco depois, Rafael Martins introduziu a bola na baliza flaviense e os adeptos festejaram o golo, mas em vão porque o atacante brasileiro estava em fora de jogo.



O Chaves saiu como entrou neste jogo, no quinto posto da classificação geral, mas agora com 30 pontos, e o mesmo sucedeu com o Leixões, que permanece no 11.º lugar, com 24 pontos.







Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.



Leixões – Chaves, 0-0.



Equipas:



- Leixões: Dani Figueira, Jean Filipe, Hugo Basto (Chicão, 77), Rafael Vieira, Simão, Zag (Alhassan, 90+1), André André, Fabinho, Regis (João Oliveira, 58), Henrique (Rodrigo Martins, 58) e Ricardo Valente (Rafael Martins, 58).



(Suplentes: Igor Stefanovic, Thiago Balieiro, Chicão, Rafael Martins, André Simões, Alhassan, João Oliveira, João Amorim e Rodrigo Martins).



Treinador: José Mota.



- Desportivo de Chaves: Vozinha, Carraça, Bruno Rodrigues, Júnior Pius, Aarón (Kiko, 90+1), Pelágio, Pedro Pinho, Rui Gomes (Soro, 69), André Ricardo (Ktatau, 69), Rúben Pina (Sanca, 80) e Platiny (Paul Ayongo, 69).



(Suplentes: Rodrigo, Sanca, Ktatau, Vasco Fernandes, Roan Wilson, Tiba, Soro, Kiko e Paul Ayongo).



Treinador: Marco Alves.



Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Rúben Pina (05), Fabinho (41), Pelágio (61) e Soro (90+4).



Assistência: 1.223 espetadores.