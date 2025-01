Nuno Lobo "estupefacto" com nomeação de Proença para candidato na UEFA

"Reajo com alguma estupefação, mas também alguma normalidade, pelo que é o comportamento de Pedro Proença. Quer todos os cargos. (...) Pedro Proença é um catavento do dirigismo do futebol português. Como se diz na gíria, é o salta pocinhas do futebol português. Quer a Liga, quer a Federação, quer a European Leagues, quer a UEFA e, quiçá, daqui a uns tempos, quererá a FIFA", explicou Nuno Lobo, em declarações à Lusa.

O presidente da Associação de Futebol de Lisboa reagia à indicação, por parte do atual presidente, Fernando Gomes, do `vice` Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e, por isso, elegível a ser candidato.

"Após um período de reflexão, priorizando os interesses superiores do futebol português e na sequência de conversas com ambos os candidatos às eleições da FPF, Fernando Gomes informou esta sexta-feira a direção da FPF e o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, que indicará como candidato em nome de Portugal, o atual presidente da Liga e vice-presidente da FPF, Pedro Proença", refere a FPF, em comunicado.

O documento explica que as federações europeias de futebol têm até segunda-feira para indicar os seus candidatos ao Comité Executivo da UEFA e que na FPF essa decisão cabe ao presidente, Fernando Gomes.

Se Nuno Lobo for eleito em 14 de fevereiro, avança, irá "pedir à UEFA, explicando que ocorreu uma situação extraordinária dadas as eleições na FPF, a sua substituição" pelo próprio.

"Se a UEFA não aceitar, retirarei esta candidatura de Pedro Proença ao Comité Executivo, e se Portugal não estiver representado, exercerei a magistratura de influência necessária para que Portugal possa continuar a ter defesa intransigente dos seus interesses", afirma.

Ainda segundo o candidato, a indicação, de que foi "amavelmente" informado por Fernando Gomes, não vem do atual líder, "mas do próprio Pedro Proença", o que confirma que este "quer a FPF não como um destino, mas apenas como ponto de passagem para outros voos", acusa.

As eleições dos órgãos sociais federativos para o quadriénio 2024-2028 estão marcadas para 14 de fevereiro, numa altura em que Fernando Gomes está em funções desde 17 de dezembro de 2011 e cumpre o terceiro e último mandato.

Pedro Proença e Nuno Lobo, presidente da Associação de Futebol de Lisboa, são os dois candidatos à sucessão de Fernando Gomes na presidência da FPF, e tiveram os elencos das respetivas listas confirmados pela comissão eleitoral em 09 de janeiro.