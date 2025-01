Penafiel recupera de desvantagem e empata no reduto da Oliveirense

A Oliveirense inaugurou o marcador por Casimiro, aos 13 minutos, com o Penafiel a chegar ao empate com um golo de Gabriel Barbosa, aos 52. A equipa da casa passou novamente para a frente do marcador por intermédio de Kohtaro, aos 64 minutos, mas Ewerton restabeleceu o empate final, aos 84.



Com o empate com que encerrou a ronda, a Oliveirense continua no 18.º e último lugar da II Liga, com 10 pontos, enquanto o Penafiel mantém a liderança na prova, com 36 pontos.



Casimiro foi quem abriu o marcador para a Oliveirense depois de uma assistência de Candeias na área, aos 13 minutos.



O Penafiel respondeu na segunda parte com um golo de Gabriel Barbosa, que desviou um remate forte de Batista que ‘traiu’ o guarda-redes Ricardo Ribeiro, aos 52 minutos.



A Oliveirense voltou a passar para a frente do marcador com um golo de Kohtaro, num remate forte e colocado à entrada da área (64).



Depois de vários lances de insistência, o Penafiel acabou por chegar ao empate após um cabeceamento eficaz de Ewerton, antecipando-se ao guarda-redes Ricardo Ribeiro, aos 84 minutos.







Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.



Oliveirense - Penafiel: 2-2.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Casimiro, aos 13 minutos.



1-1, Gabriel Barbosa, 52.



2-1, Kohtaro, 64.



2-2, Ewerton, 84.







Equipas:



- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Casimiro, Noga, Frederico Namora (Mauro Caballero, 85), Luís Bastos, Filipe Alves, André Santos, Kohtaro (Sabino, 74), Candeias (Mário, 85), João Silva (Veiga, 78) e Zé Manuel (Bruno Silva, 85).



(Suplentes: Rui Dabó, Miguel Monteiro, Veiga, Mário Junior, Bruno Silva, Mauro Caballero, Tyler, Schurrle e Sabino)



Treinador: António Campos.



- Penafiel: Manuel Baldé, Maga (Diogo Brito, 81), João Miguel, Gustavo Fernandes, João Pedro Silva, Ewerton, Tiago, Batista (Reko, 63), Fatai (Jota, 75), Suker (André Silva, 63) e Gabriel Barbosa.



(Suplentes: Miguel Oliveira, Pedro Vieira, Reko, Jota Silva, Bruno Pereira, Diogo Brito, Gonçalo Negrão, André Silva e Skuka).



Treinador: Hélder Cristóvão.







Árbitro: David Silva (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Gabriel Barbosa (7), Filipe Alves (57), João Silva (73), Bruno Silva (86) e André Silva (90+2).



Assistência: cerca de 500 espetadores.