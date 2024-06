Rio Ave anuncia saída de oito jogadores, entre os quais Adrien Silva

Além do médio campeão da Europa, que chegou em janeiro a Vila do Conde e participou em 10 jogos, também deixam o clube os centrais Josué Sá e Devenish, o centrocampista João Teixeira e os avançados Boateng, Joca, Zé Manuel e André Pereira.



Devenish e João Teixeira, ambos reforços de inverno dos vila-condenses, terminam o período de empréstimo e regressam aos clubes de origem, Atlético Nacional, da Colômbia, e Al-Markhiya, do Qatar, respetivamente.



Já Adrien Silva, Josué Sá, Joca, Zé Manuel, Boateng e André Pereira terminaram o contrato que os ligava ao emblema dos Arcos.



Entre estes, as saídas de Boateng, que nesta época disputou 29 jogos e apontou sete golos, e Joca, que alinhou em 30 partidas e fez quatro tentos e três assistências, acabam por ser as mais relevantes.



A estes oito jogadores junta-se o extremo Ukra, que, antes, já tinha anunciado o final da carreira.