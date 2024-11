São João de Ver vence Lusitânia por 2-0 e está nos `oitavos` da Taça

Nos Açores, os golos da equipa visitante, penúltima classificado do série A da Liga 3, só surgiram no segundo tempo, por intermédio de Batista, aos 58 minutos, e Ruca, aos 65.



A equipa da casa, última classificada do série B da Liga 3, dominou o jogo durante a primeira parte, com vários lances de perigo que, no entanto, não conseguiu concretizar.



Num relvado em más condições, no Estádio João Paulo II, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, Nicolas Souza podia ter inaugurado o marcador para o Lusitânia aos 25 minutos, mas a bola passou a poucos centímetros da baliza de Benjamim.



Aos 31 minutos, com o guarda-redes fora da baliza, Ricardo Isabelinha esteve à beira do golo, mas a bola foi travada em cima da linha por um jogador do São João de Ver.



A equipa de Santa Maria da Feira chegou, por algumas vezes, à baliza do adversário, mas o Lusitânia teve mais posse de bola e mais oportunidades de golo.



A segunda parte arrancou com a equipa dos Açores novamente mais dominante, com Rafael Silva Tche a desperdiçar uma oportunidade de golo, num lance em que Benjamim voltou a ter de ser auxiliado por um jogador do São João de Ver para evitar o golo.



Ao minuto 58, deu-se a reviravolta, com Batista solto no segundo poste a rematar para o fundo da baliza, na sequência de um cruzamento de Ruca.



A partir deste lance, os visitantes controlaram melhor o jogo, marcando pela segunda vez, aos 65 minutos, num canto direto marcado por Ruca, com muitas culpas do guarda-redes Diogo Sá.



O São João de Ver segurou o resultado, com maior pressão no meio campo do adversário, e passou aos oitavos de final, onde defrontará Oliveira do Hospital ou Cinfães.







Jogo realizado no Estádio João Paulo II, em Angra do Heroísmo, nos Açores.



Lusitânia – São João de Ver, 0-2.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, Batista, 58 minutos.



0-2, Ruca, 65.



Equipas:



- Sport Club Lusitânia: Diogo Sá, Didier Mosquera (Celso Sidney, 62), Bernardo Fontes, Derick Silva, Breno Pais, Jeferson, Legatheaux, Pedro do Rio (Juan Nazarit, 69), Rafael Silva Tche (Rafael Pires, 82), Ricardo Isabelinha e Nicolas Souza (Gonçalo Cabral, 82).



(Suplentes: João Monteiro, Caio da Silva, Juan Nazarit, André Amaral, David Semedo, Rafael Pires, Jefer Gunjo, Gonçalo Cabral e Celso Sidney)



Treinador: Pedro Caneco







- SC São João de Ver: Benjamim, Ruca, Rafael Tavares, Edgar Almeida, Paulinho (Jota, 86), Barbosa (Jesse, 86), André Claro (Danny, 63), Batista (Andrézinho, 72), Paulo Lima, Berna (Vini, 86) e João Victor.



(Suplentes: Rafael Mello, Jota, Vini, Andrézinho, Jessé, Rebelo, Cássio, Danny e Bechou)



Treinador: João Cortesão.







Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Barbosa (14), Rafael Tavares (38), Jeferson (42), Edgar Almeida (50), Ricardo Isabelinha (66), Pedro do Rio (68) e Paulo Lima (90+1).



Assistência: 250 espetadores.