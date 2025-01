Sérgio Vieira estreou-se com um empate no comando do Académico de Viseu

Um jogo e que o Vizela teve mais bola, foi mais perigoso, mas Domen Gril foi uma barreira intransponível na baliza viseense, acabando por segurar o nulo no marcador.



Primeira parte com maior domínio por parte da formação nortenha, com várias aproximações perigosas até à área viseense, mas a primeira oportunidade de golo até foi para o Académico de Viseu, com um remate cruzado de Ott, aos oito minutos, a obrigar Ruly a uma defesa difícil.



Reação do Vizela, com destaque para as incursões pela direita de Obah, a dar muito trabalho ao setor mais recuado dos beirões, mas foi de bola parada, num canto aos 34 minutos, que o Vizela quase marcou, com Morschel a saltar mais alto que toda a gente e a cabecear para uma grande defesa de Grill.



No segundo tempo, a toada do encontro manteve-se, com os vizelenses sempre a jogarem mais perto da baliza viseense, mas sem claras oportunidades de golo.



A melhor surgiu só aos 71 minutos, com mais uma grande intervenção do guarda-redes esloveno, a remate de Morschel.



Só aos 90 minutos os comandados de Sérgio Vieira tiveram um remate enquadrado com a baliza, mas o 'disparo' de Kharaman foi bem parado por Ruly, que teve uma manhã muito descansada em Viseu.



Com este resultado, o emblema beirão fecha a primeira volta com 26 pontos, no quinto lugar da II Liga, enquanto o Vizela está na 12.ª posição, com 21 pontos.