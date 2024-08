Sub-18 de Portugal eliminada no Euro feminino de basquetebol

Com este resultado, as portuguesas deixam de poder continuar a luta pelo pódio, mas, durante o fim de semana, vão poder tentar lutar pelo quinto lugar e o acesso ao Mundial de sub-19, que se disputa em 2025 na República Checa.Clara Silva voltou a estar em grande destaque ao anotar mais um duplo-duplo neste campeonato (17 pontos e 10 ressaltos), porém isso foi insuficiente para evitar a derrota.Um triplo de Neta Mayshar, a três minutos do fim do jogo, deixou Israel à frente do marcador (63-62), sabendo as israelitas gerir da melhor forma a vantagem até ao apito final.Portugal vai jogar este sábado, dia 10, às 15h30, com a Bélgica, que perdeu com a França por 87-48.