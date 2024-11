Anthony Barber reforça o basquetebol do Sporting

O base, de 30 anos, estava ao serviço do KK Cibona de Zagreb, após em 2023 ter alinhado pelos "dragões", que ajudou a conquistar uma Taça de Portugal.Nos Estados Unidos jogou basquetebol universitário, nomeadamente ao serviço dos NC State Wolfpack, e em 2021 chegou à NBA, atuando pelos Atlanta Hawks. Também jogou por equipas de Itália, Israel, Alemanha, Canadá e Ucrânia.Em declarações publicadas no site do Sporting, "Cat" Barber refere que foi determinante para a sua escolha a conversa tida com o treinador, Luís Magalhães. "", disse.", acrescentou o jogador, que se apresenta como "destemido", sem "medo de ninguém e sempre à procura de ajudar a equipa".