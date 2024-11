Taça Portugal. Sporting recebe Amarante com João Pereira ao comando

É o primeiro jogo da equipa leonina após a saída de Ruben Amorim - técnico que devolveu, com importantes títulos, a confiança ao Sporting e que saiu para o Manchester United -, mas não se apresenta uma tarefa difícil para o novo técnico.O ex-futebolista João Pereira, que transita como treinador da equipa B, é nova aposta arriscada do clube lisboeta, tal como foi Amorim, com o objetivo de manter os "leões" na senda dos triunfos e com o objetivo de um bicampeonato.





Com técnico novo complica-se a tarefa de prever um "onze" ou uma forma de jogar, ainda para mais ao se tratar de um jogo de Taça, que implica uma natural rotação. Na antevisão, o treinador-adjunto Tiago Teixeira garantiu que "numa equipa com boas dinâmicas seria um erro alterar tudo". Contudo existem algumas certezas, sobretudo quando olhamos para os indisponíveis. Por lesão, Pedro Gonçalves, Nuno Santos e Zeno Debast não vão a jogo contra o Amarante.